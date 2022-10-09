يُزعم أن الإذاعة الحكومية الإيرانية IRINN (شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية) تعرضت للاختراق خلال برنامجها الإخباري الليلي، وفقًا للموقع الأخباري "IranWire" المؤيد للإصلاح، والذي شارك مقطعًا من بث لحظات القرصنة.

لقد استبدلوا البث بصورة لخامنئي مع هدف مثبت على وجهه إلى جانب صور شابات توفين في إيران الشهر الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجتاح فيه احتجاجات عنيفة هذا البلد لأسابيع بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا.

والتي توفيت أثناء وجودها في الحجز بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق الحكومية لعدم ارتدائها الحجاب بشكل مناسب على ما يبدو.

ولدى مراسلة ندى بشير المزيد من التفاصيل عن الموضوع.