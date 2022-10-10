ناقش السيناتور الأمريكي كريس مورفي مع مذيع CNN، جايك تابر، علاقة الولايات المتحدة وتعاملاتها مع المملكة العربية السعودية بعد أن انحاز السعوديون إلى روسيا وأوبك في تقييد عدد براميل النفط التي تنتجها المنظمة.

وقال مورفي إن الولايات المتحدة تقوم "ببيع عدد كبير من الأسلحة إلى السعودية، وأعتقد أن علينا إعادة النظر في عمليات البيع هذه. أعتقد أن علينا رفع الإعفاء الذي أعطيناه لعصابة أوبك بلس هذه من مسؤولية تحديد الأسعار من قبل أمريكا".

وأضاف "أعتقد أن علينا النظر في وجود جنودنا في الشرق الأوسط والسعودية. كنا ننظر لسنوات إلى الطرف الآخر مع قيام السعودية بتقطيع مراسلين وشاركت في عمليات قمع سياسية كبيرة لسبب واحد، أردنا أن نعرف أنه عندما تكون هناك أزمة عالمية فإن السعوديين سيختاروننا نحن بدلًا من روسيا، لكنهم لم يفعلوا ذلك، قرروا دعم روسيا ورفع أسعار الوقود".

وتابع بالقول "لا بد أن يكون هناك عواقب لذلك، سواء برفع الحصانة عن العصابة أو إعادة التفكير في وجود جنودنا هناك وعلاقتنا الأمنية. أعتقد أن الوقت قد حان للاعتراف بأن السعوديين لا يهتمون بمصلحتنا".