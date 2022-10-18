احتدام الخلاف النفطي بين الولايات المتحدة والسعودية.. إلى أين؟

الشرق الأوسط
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احتدام الخلاف النفطي بين الولايات المتحدة والسعودية.. إلى أين؟

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث تتهم واشنطن الرياض بالوقوف إلى جانب روسيا ومساعدتها في استمرار آلتها الحربية في أوكرانيا، بعد تصويت "أوبك+" لخفض إنتاج النفط.

وأثار قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليوني برميل يوميًا قلق البيت الأبيض، الذي يقول الآن إنه يعيد تقييم علاقته مع السعوديين - أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط - حيث يأتي ذلك بعد أشهر فقط من سفر الرئيس بايدن إلى جدة في محاولة لإصلاح علاقة متعثرة بالفعل. تقرير مراسلة شبكة CNN، ناتاشا برتراند.