يشرح إبراهيم الماضي، ابن المواطن الأمريكي سعد إبراهيم الماضي، البالغ من العمر 72 عامًا ، والذي حُكم عليه بالسجن 16 عامًا بسبب تغريدات تنتقد الحكومة السعودية، سبب انتظاره 11 شهرًا قبل أن يتحدث أخيرًا عن تعذيب والده وسجنه.

وقال الماضي في مقابلة مع مذيعة CNN، إيرين بورنيت: "لقد كنت أتبع توجيهات وزارة الخارجية وسفارتنا في الرياض منذ ديسمبر 2021 منذ أن عرفت عن الموقف لأن عائلتي كان عليها إخفاء القصة عني لمدة شهر".

وأضاف: "فور إخباري لهم بالأمر، نصحوني بالعمل بشكل سري معهم حتى يتمكنوا من الأداء بشكل أفضل، وفعلت ذلك. وبعد القيام بالأمر، تم احتجاز والدي لمدة 11 شهرًا بدون تهم. وحُكم عليه الآن بالسجن لمدة 16 عامًا".

وتابع قائلًا: "حتى الآن، ليس لديهم نية برفع الاحتجاز غير المبرر عنه. إذا كان والدي محتجزًا في روسيا أو إيران، فسنرى اسمه في العناوين الرئيسية كل صباح".