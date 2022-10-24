نتنياهو يكشف لـCNN تفاصيل مداهمة سرية على خزائن ملفات إيران النووية

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع مذيع CNN، فريد زكريا، تفاصيل المداهمة الإسرائيلية لأرشيفات إيران السرية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عام 2018، مؤكدًا أن عناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد، استحوذوا على قرابة نصف طن من الوثائق والأقراص والمواد، مضيفًا أن تلك الوثائق أظهرت أن إيران "كانت تكذب، ولم تلتزم بالاتفاقية".

وأشار نتنياهو إلى أن الصفقة "لم تكن تحمي بأي شكل من الأشكال. ونعم، مع أو بدون صفقة، ستتقدم إيران نحو تطوير أسلحة نووية".

وتابع بالقول: "الشيء الوحيد الذي يوقف نظامًا مارقًا من تطوير الأسلحة النووية، وأنا أقول هذا على وجه التحديد في كتابي، هو الجمع بين عقوبات قاسية وخيار عسكري معقول".

كما أكّد نتنياهو أن "الصفقة لن توقف إيران، لن تمنع ترسانة نووية، وإنما ستقوم بتسهيل الأمر بموافقة دولية. لا يمكنك تجنب حقيقة أن عليك مواجهة إيران".