قالت سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، ريما بنت بندر، في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، إنها غادرت "مملكة شهدنا فيها خلال خمس سنوات تغيرات أكثر مما شهدناه خلال 80 عامًا"، مشيرة إلى أن التغيير يستغرق وقتًا، ومؤكدة أن عجلة التغيير في المملكة لن تتوقف بعد.

وقالت الأميرة ريما: "لقد حددنا عام 2030 ليكون نقطة ننجز فيها أقصى ما هو ممكن. لكن خمني ما سيحدث في عام 2030؟ يجب أن تحدث الجولة التالية من التغيير، لأن الجيل القادم سيأتي ويقول: شكرًا لكم، ولكن ها هي احتياجاتي".

وتابعت قائلة: "نحن نلحق بركب العالم بكل بساطة، وعليكم أن تمنحونا الوقت، لأن التحول لا يحدث في يوم واحد. لقد مرت الولايات المتحدة برحلة تحول دامت 200 عام. كان لدينا 80 عامًا. نحن شعب مختلف في مكان مختلف، وسنصل لأننا نؤمن بنفس الشيء. نؤمن بمعنى الفرص لشعبنا. ونحن فخورون جدًا بالتغييرات التي حدثت".