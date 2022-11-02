تستمر التوترات بالارتفاع في إيران، حيث تم تداول مقطع فيديو صادم لرجل يتعرض للضرب وإطلاق النار من قبل قوات الأمن، لكن لا يمكن لشبكة CNN التحقق من الوقت الذي التقط فيه هذا الفيديو.

واستجابت الشرطة الإيرانية لهذا الفيديو، وأصدرت أمرًا بالتحقيق في الحادث، قائلة إنها "لا توافق على هذا السلوك العنيف وغير التقليدي".

ويظهر الرجل في الفيديو على الأرض وهو يُضرب بلا هوادة من قبل قوات الأمن. ثم نرى ضابطًا يصوب مسدسه نحوه ويطلق رصاصة. كما يمكن أحد الأشخاص الذين كانوا يصورون هذه الحادثة من مسافة بعيدة، قائلاً إن هذه كانت مقذوفات بندقية.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن هذا تذكير مرعب آخر بأن قسوة قوات الأمن الإيرانية لا تعرف أي حدود، وأن هذا يأتي هذا وسط "أزمة الإفلات من العقاب" بحسب وصفهم، "حيث تُمنح قوات الأمن سلطة مفتوحة لضرب المحتجين بوحشية وإطلاق النار على المحتجين".

كما جددت المنظمة دعوتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق بشكل عاجل في الجرائم في إيران.