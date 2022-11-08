تحدث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون على هامش “قمة المناخ” (COP27) في مدينة شرم الشيخ المصرية، وعلق على قضية الناشط المصري-البريطاني علاء عبدالفتاح، قائلًا إن الأخير تلقى "محاكمة عادلة"، مضيفا أنه "لم يتقدم بطلب للاعتراف به من قبل الحكومة المصرية كمواطن بريطاني، وتم منحه جنسيته (البريطانية) بينما يقضي عقوبته".

وقال شكري تعليقًا على قضية علاء عبدالفتاح إن "هذه مسألة قضائية. وحسب فهمي، فقد تم إدانته وهو يقضي حاليًا مدة عقوبته، وأي لجوء إلى الإجراءات القضائية متاح بالطبع إذا ما زالت داخل الحدود الزمنية المسموحة".

وأشار شكري إلى أنه "في قانون العقوبات هناك مراجعة مستمرة للحالة الصحية لجميع السجناء، ويتم توفير الرعاية الصحية اللازمة. لذلك أعتقد أنه قد يكون هناك مفهوم خاطئ فيما يتعلق بوضعه الفعلي، وأعتقد مرة أخرى أن هناك لوائح داخل نظام العقوبات توفر المصلحة الفضلى وصحة جميع السجناء".

وردت مذيعة CNN بعدها على شكري قائلة: "قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، هنا إنه يجب إطلاق سراحه ومنحه حق التواصل مع القنصلية. لا بد لي من الضغط عليك بهذا الشأن. هل هذا محتمل؟"، لتأتي إجابة وزير الخارجية المصري بالقول: "لا أعتقد أن هذا ضغط، إنه سؤال مشروع، لا يمكنني التحدث نيابة عن رئيس الوزراء الأسبق جونسون، ولا يمكنني التحدث عما يملكه الآخرون من قناعة. كل ما يمكنني قوله هو أن هذه مسألة قضائية، الشخص المعني تلقى محاكمة عادلة وتمتع بتمثيل قانوني وحُكم عليه من جانب محكمة حيادية".

وأشار شكري إلى أن علاء عبدالفتاح "لم يتقدم بطلب للاعتراف به من قبل الحكومة المصرية كمواطن بريطاني. لقد تم منحه جنسيته بينما كان يقضي عقوبته. هناك إجراء ضمن قواعدنا وأنظمتنا وقوانيننا للوفاء بها من قبل أي مصري يكتسب جنسية مزدوجة بحيث تعترف الحكومة بها، وإلا تصبح ثغرة أمام أي شخص لارتكاب جريمة ثم يدعي أنه يحمل جنسية مزدوجة"، على حد تعبيره.