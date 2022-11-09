وقعت مواجهة كلامية بين برلماني مصري وشقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ

كانت شقيقة علاء، سناء سيف، تجلس على المنصة، عندما أعرب عضو مجلس النواب المصري، عمرو درويش، عن دهشته من مطالبة أسرة علاء بالإفراج عنه باعتباره يحمل الجنسية البريطانية، زاعمًا أنه متهم في قضية جنائية وليست سياسية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إبعاد عناصر من حراسة المؤتمر للنائب البرلماني إلى خارج القاعة.

ويمكن سماع درويش في الفيديو وهو يقول "لا، لا، لا، أنت على أرض مصرية، لا تلمسني" تزامنًا مع إبعاده من القاعة.

ووصف درويش ما جرى له بأنه "معاملة غريبة"، بينما لم تنشر سناء سيف تعقيبًا لاحقًا على ما حدث.