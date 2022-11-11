أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالموقف الذي أظهرته مصر في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا "موضع تقدير كبير".

وقال بايدن في كلمة له أثناء لقاء جمعه بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن "مصر بالمناسبة لعبت دورًا أساسيًا كونها الوسيط فيما يتعلق بالوضع في غزة، وكانت شريكًا قويًا في مكافحة الفساد".

وتابع بايدن بالقول: "وفيما نواجه هذه الحرب الروسية في أوكرانيا، اتخذت مصر موقفًا قويًا في الأمم المتحدة، وهذا موضع تقدير كبير أيضًا".

وتطرق بايدن إلى القضايا التي سيناقشها الجانبان، مشيرًا إلى أنها تتضمن "الحفاظ على شراكتنا القوية في الدفاع والسعي إلى شرق أوسط أكثر تكاملاً والاستمرار في حوارنا بشأن حقوق الإنسان".

وانتهى بايدن بالقول: "أتطلع إلى محادثاتنا، وكما كنت تقول في طريقنا إلى هذه الغرفة، من الصعب أن نصدق أنه قد مرت 100 عام على هذه العلاقة. أتمنى أنه مع نهاية الذكرى هذا العام يمكننا أن نقول أننا أقرب وأقوى في كل النواحي".