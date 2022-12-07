هل تتعرضين للعنف؟ إليك بعض الإرشادات حول كيفية العثور على الأمان والدعم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان. وعلى الصعيد العالمي، تتعرض النساء لكل أنواع العنف بينها الجسدي أو الجنسي أو النفسي، في الغالب من قبل الشريك الحميم.

وفي حال التعرض لسوء المعاملة، يُنصح بالتماس المساعدة. وتوفر هذه النصائح إرشادات حول كيفية العثور على الأمان والدعم.

مشاركة المخاوف مع صديق أو فرد من العائلة أو الجيران

وضع خطة عند الحاجة إلى مساعدة. وقد تتضمن هذه الخطة، على سبيل المثال، الاتفاق على رمز سري، أو عدة كلمات رمزية، أو جمل، أو رموز للمساعدة على التواصل مع الأشخاص المذكورين آنفًا بأمان أكبر.

وضع استراتيجية للهروب

على سبيل المثال، الذهاب إلى الصيدلية أو متجر البقالة، واستخدام الهاتف لطلب المساعدة بمجرد الوصول إلى هناك. ومن الضروري التفكير في أسباب معقولة لمغادرة المنزل في أوقات مختلفة من النهار أو الليل في حالة الحاجة إلى الهروب.

الاحتفاظ بالهاتف مشحونًا دائمًا

التأكد من شحن الهاتف وإمكانية الوصول إليه ومعرفة الأرقام التي يجب الاتصال بها لطلب المساعدة. سواء صديق أو أحد أفراد الأسرة أو الشرطة. وعند الشعور بالخطر، يُنصح بالاتصال بالشرطة إذا كان من الأمان القيام بذلك.

تحديد أنماط ومستوى عنف الشريك

يمكن أن يساعد ذلك في توقع متى قد تتصاعد الإساءة. ويمكن التحدث مع أشخاص مُدرًّبين للمساعدة عن طريق الاتصال بخطوط المساعدة المحلية.