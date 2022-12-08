يفتقر اليمن إلى قوانين وتشريعات خاصة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات وحماية الناجيات منه، لذا لا تجد النساء اليمنيات سوى بعض الجميعيات المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تمكينهن ومساعدتهن على تعلم بعض المهارات والمهن ليستطعن العيش من خلالها بكرامة.

إليكم قصة سيدة يتيمة الأبوين، أرملة، وأم لطفل رضيع، لم يكن بمقدورها دفع إيجار بيتها. قالت في لقاء مع موقع CNN بالعربية إن مالك البيت ساومها على ذلك السقف الذي يحميها، وعندما لم تخضع لرغباته، زجّ بها خلف قضبان السجن بتهمة باطلة، على حد وصفها.