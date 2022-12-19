كشف تحقيق أجرته شبكة CNN، أن الحكومة الإيرانية تدخل إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالناشطين لاستخدامها كدليل ضدهم.

ومن بين هؤلاء النشطاء نيكا شكارامي، المراهقة التي حولتها وفاتها إلى أيقونة خلال الاحتجاجات.

وكشفت CNN في وقت سابق، عن أدلة تشير إلى أن نيكا اعتقلت في الاحتجاجات بعد وقت قصير من تصوير مقطع فيديو، في حين بدأت السلطات الإيرانية نشر أدلة بعد وفاتها، لمحاولة تبرئة الدولة من أي تورط في اختفائها أو مقتلها.

وقالوا في البداية إنها "دُفعت من أعلى مبنى ثم سقطت منه". وبعد ذلك أشاروا إلى "رسائل انتحارية" في مستندات مستخرجة من محادثات نيكا على هاتفها المحمول، وحسابها على إنستغرام.