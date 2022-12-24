"العالم يحتفل وأحباؤنا يواجهون الإعدام".. عائلات إيرانية تناشد العالم

تقدم شهادات الشهود والوثائق الرسمية التي تحققت CNN و 1500Tasvir، أدلة تشير إلى عملية قضائية متسرعة في إيران بتهم قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

وتخاطر العائلات في إيران بكل شيء لتناشد العالم لإنقاذ أحبائهم من الإعدام، خوفًا من أن يواجه المعتقلون في إيران موجة من الإعدامات في عملية قضائية مسرّعة، بينما تحظى احتفالات الأعياد باهتمام العالم في أماكن أخرى.

وارتفع إجمالي من تم التحقق منهم من قبل CNN على أنهم يواجهون الإعدام، من ضمنهم لاعب كرة القدم الإيراني أمير نصر آزاداني، إلى 43 متهما على الأقل، بالإضافة إلى الاثنين اللذين أعدمتهما إيران وسط إثارة كأس العالم.

كما حاول مغني الراب الكردي الإيراني سامان ياسين، البالغ من العمر 27 عامًا، الانتحار أثناء احتجازه باستخدام الحبوب، بعد تعرضه للتعذيب النفسي الشديد في ظروف السجن القاسية في شمال إيران، وفقًا لمصدر من السجن.