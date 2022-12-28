حوار حصري لـCNN مع ملك الأردن من "موقع معمودية المسيح".. شاهده كاملًا

لقد كان 2022 العام الأكثر دموية منذ ما يقرب من عقدين للإسرائيليين والفلسطينيين خارج قطاع غزة، فيما تظل القدس بؤرة توتر رئيسية. المملكة الهاشمية الأردنية هي الوصي على المواقع المقدسة للمسلمين والمسيحيين في القدس منذ عام 1924 وتعتبر نفسها الضامن للحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين في القدس.

في الآونة الأخيرة، رفع الأردن أجراس الإنذار حول احتمالية تصاعد العنف في المدينة المقدسة. وفي هذا الحوار الحصري، جلست مذيعة CNN بيكي أندرسون مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على الضفة الشرقية لنهر الأردن، حيث الموقع الذي يعتقد المسيحيون أنه تم تعميد المسيح فيه، لمناقشة رؤيته لأحداث عام 2022 وآماله في عام 2023.