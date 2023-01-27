قتل فيها 9 فلسطينيين.. فيديو يظهر لحظة مداهمة قوات إسرائيلية مخيم جنين

قتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين خلال عملية عسكرية إسرائيلية غير عادية نهارا في الضفة الغربية. ويقول الإسرائيليون إنهم كانوا يستهدفون مسلحي الجهاد الإسلامي هناك، الذين يقولون إنهم كانوا يستعدون لما وصفوه بهجوم وشيك. لكن مدنية واحدة على الأقل، امرأة في الستينيات من عمرها، قتلت خلال اشتباكات بين المسلحين والجيش الإسرائيلي.



وهو اليوم الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكثر من عام خلال ما كان بالفعل فترة عنيفة ومميتة بشكل لا يصدق لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وردا على ذلك، أطلق مسلحون في غزة صواريخ نحو إسرائيل.