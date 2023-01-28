نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، عملية اقتحام غير اعتيادية خلال ساعات النهار في مدينة جنين، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، من بينهم امرأة في الستينيات من عمرها، بحسب السلطات الصحية الفلسطينية.

من جانبها، وصفت قيادة السلطة الفلسطينية الغارة بأنها "مجزرة"، وأعلنت قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل، بينما دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى خفض التصعيد، قائلة إنه "يجب تعميق التنسيق الأمني ​​وليس قطعه".

وأدانت الإمارات ومصر وتركيا العمليات الإسرائيلية يوم الخميس، بينما دعت دول أخرى إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي.

يأتي كل هذا قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة في الأيام المقبلة، حيث سيزور قادة في الضفة الغربية وإسرائيل كذلك.