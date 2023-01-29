إيران: شاهد لحظة اندلاع حريق هائل بمصفاة نفط.. وانفجار بمجمع عسكري

أندلع حريق هائل في مصفاة نفط في شمال غرب إيران بالقرب من مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية، فجر الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وأوضحت وكالة فارس في تقريرها أن "عمليات مكافحة الحرائق لا تزال مستمرة، وحجم الحريق وشدته جعل من الصعب إخماده"، لافتة إلى ان السبب وراء الحادث يخضع للتحقيق.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن محمد باقر حنبر مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة أذربيجان الشرقية قوله: "في الوقت الحالي، تعمل 25 سيارة إطفاء في الموقع على إخماد الحريق"، مضيفا: "حتى الآن أصيب رجل إطفاء في هذا الحادث بسبب استنشاق الدخان والحالة مستقرة".

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في تقرير نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن "تعرّض أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في اصفهان، مساء السبت، لهجوم فاشل بأجسام طائرة صغيرة أصيب أحدها من قبل الدفاع الجوي للمجمع فيما انفجر الاثنان الآخران بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية".

وأضافت: "هذا الهجوم الفاشل وقع مساء يوم السبت نحو الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي (نحو 20:00 بتوقيت غرينتش) حيث تم بنجاح في ضوء التمهيدات والتدابير الدفاعية، احباط هذا الهجوم الذي شن بأجسام طائرة صغيرة".

وتابعت الدفاع الإيرانية قائلة إن "هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع ضحايا ولحقت أضرار طفيفة بسقف المصنع والتي بفضل الله لم تتسبب في إحداث خلل في معدات ومهمات المجمع".