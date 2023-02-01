أجرى مذيع CNN، جايك تابر، مقابلة حصرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وناقش معه وجهة نظره بشأن جهود السلام الجارية في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو في المقابلة إن "اليهود موجودون هنا منذ 3500 عام. في الحقيقة فإن اليهود يعيشون هنا وسيستمرون في العيش هنا، والفلسطينيون سيستمرون في العيش هنا، وسنضطر إلى العيش معًا. لن نقوم بتطهير الشعب اليهودي عرقيًا، ولن نطهر إسرائيل عرقيًا. 20٪ من سكان إسرائيل عرب. لن نقول إننا لن نحصل على السلام حتى نطرد العرب من إسرائيل ولن نحقق السلام حتى نطرد اليهود من هذه المناطق المتنازع عليها. إنها ليست غير قانونية وإنما مناطق متنازع عليها".

وتابع بالقول: "الطريقة الوحيدة لحل هذا الخلاف هي إجراء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين الرافضين بشكل دائم للمشاركة. الآن، أعتقد أنه يمكننا التعلق بهذا الأمر. وكنا كذلك في الماضي. قال الناس، أنت تعلم، ما لم تحل هذه المشكلة، وما لم تتوصل إلى السلام مع الفلسطينيين، فلن يكون لديك سلام أوسع مع العالم العربي. لذلك، على مدى 25 عامًا، فإن الفلسطينيين الذين لا يريدون السلام مع إسرائيل ويريدون أن يروا سلامًا بدون إسرائيل، ولا يريدون دولة بجانب إسرائيل وإنما دولة بدل إسرائيل، كان لديهم حق نقض فعال ضد توسيع إسرائيل للسلام في محيطها".

واستطرد نتنياهو قائلًا: "درت حولهم، وذهبت مباشرة إلى الدول العربية وصنعت مفهومًا جديدًا للسلام من أجل السلام. السلام من خلال القوة. لقد أبرمت أربع اتفاقيات سلام تاريخية.. الاتفاقيات الإبراهيمية، وهي ضعف عدد اتفاقيات السلام التي قام بها جميع أسلافي في 70 عامًا مجتمعين".

أما عن إمكانية تحقيق السلام مع السعودية، أشار نتنياهو إلى أنه "إذا توصلنا إلى سلام مع السعودية، وهذا يعتمد على القيادة السعودية، وجلبنا الصراع العربي - الإسرائيلي إلى نهايته، فأعتقد أننا سنعود إلى الفلسطينيين ونحقق سلامًا عمليًا مع الفلسطينيين. أعتقد أن هذا ممكن. أعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح"، على حد تعبيره.