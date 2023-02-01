أجرى مذيع CNN، جايك تابر، مقابلة حصرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وناقش معه موضوع إطلاق النار على الإسرائيليين وما مدى قلقه بشأن ما يخرج عن نطاق السيطرة.

قال نتنياهو: "أنا لا أؤمن بالعقاب الجماعي، لكنني أؤمن بالعمل المركّز ضد الإرهابيين أنفسهم".

وأضاف: "إنني أتخذ إجراءات هادفة ضد الإرهابيين، ودائرة مؤيديهم المباشرة الذين شاركوا في مساعدتهم على القيام بالأعمال الإرهابية أو احتفلوا بالألعاب النارية والحلويات وأشياء أخرى بعد العمل الإرهابي".

وتابع بالقول: "نعتقد أنه إذا اتخذنا إجراءات مركزة تستهدف الإرهابيين ودائرتهم المباشرة، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى تقليل الحافز لمن نسميهم "إرهابيون منفردون" وهم ليسوا منفردين بحقيقة الأمر بل ضمن سياق معين. لذا، فأنت تريد استهدافهم مع الحفاظ على استمرار الاقتصاد، والحفاظ على 150 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، ولم أمنع ذلك ولو لدقيقة، وأنا لا أنوي ذلك".