من قلب جنين.. مراسل CNN ينقل ما حدث في منزل أحد الفلسطينيين

تحدث مراسل CNN، نيك روبرتسون، مع محمد أبو الحجة الذي استولت القوات الإسرائيلية على شقته في جنين لتخوض معركة مدتها ثلاث ساعات ضد مسلحين فلسطينيين على بعد أقدام قليلة.

حيث قتلت الغارة عشرة أشخاص يوم الخميس من الأسبوع الماضي، سبعة منهم مسلحون فلسطينيون، في واحدة من أكثر العمليات دموية في الضفة الغربية منذ سنوات.

اقترب محمد من البكاء عندما سأله المراسل عن مدى شعوره بالأمان قائلًا: "نحن لسنا بأمان، ولسنا آمنين للحظة بعد ما حدث. إذا قتلوني، فلن يحاسبهم أحد، عليك أن تكون حذرا جدا".

وقال أحد السكان: "هذا أسوأ ما رأيته، أسوأ بكثير من غارات عام 2002".