تتكشف مشاهد الدمار في تركيا وسوريا، بعدما ضرب ما يوصف بأنه واحد من أقوى الزلازل منذ قرن المنطقة.

إذ قُتل أكثر من 1600 شخص، وأصيب الآلاف بعد الزلزال الهائل الذي أصاب مقاطعة غازي عنتاب في تركيا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين. ومع وجود عدد غير معروف من الأشخاص مدفونين تحت الأنقاض، قد يرتفع هذا العدد بشكل كبير.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "لا نعلم إلى أي مدى سيرتفع عدد القتلى والجرحى، حيث إن أعمال الإزالة ستستمر مع وجود العديد من المباني في منطقة الزلزال. أملنا هو أننا سوف نتعافى من هذه الكارثة بأقل خسائر في الأرواح".

ويبحث عمال الإنقاذ بشكل يائس عن الناجين في درجات حرارة باردة وقاسية، ولكن حتى مع قيامهم بذلك فإنهم يكافحون هزات ارتدادية كبرى تضرب المنطقة.

الزلزال الأول كان بقوة 7.8 درجة، والذي حدث بعد الساعة 4:00 صباحًا، وتم الإبلاغ عن هزة ارتدادية ضخمة بقوة 7.5 درجة قبل بضعة ساعات

ويعتبر الزلزال الأقوى في تركيا، وهو أقوى حتى من آخر زلزال جوهري في تركيا، والذي وقع في عام 1999. كان ذلك بقوة 7.4 درجة وقتل حينها 17 ألف شخص وترك نصف مليون شخص بلا مأوى.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN مراسل قناة تركية اسمها "ANews"، والذي كان في بث مباشر على الهواء، وتمكن من توثيق لحظة وثوق هزتين ارتداديتين متتاليتين أثناء نقله لما يحدث في المنطقة.

وقال المراسل في الفيديو عقب انتهاء الهزتين: "بينما كنا متجهين إلى الركام لتصوير جهود البحث والإنقاذ، كانت هناك هزتان ارتداديتان متتاليتان بدوي عال، والمبنى الذي ترونه إلى يساري سوي بالأرض، هناك الكثير من الغبار وهذا أحد السكان المحليين وهو مغطى بالغبار".