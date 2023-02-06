مسؤول بلجنة الإنقاذ الدولية: ما نراه بسبب الزلزال داخل سوريا "وضع كارثي"

قال مارك كاي، مدير السياسات والمناصرة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة الإنقاذ الدولية، لشبكة CNN، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين أدى إلى "وضع كارثي" في سوريا.

وأشار كاي إلى أن لجنة الإنقاذ الدولية "تستجيب في سوريا منذ عام 2012"، مضيفًا: "لدينا أكثر من ألف موظف ممن قد تأثروا بشكل مباشر الآن. لقد استيقظوا في الثالثة أو الرابعة صباحًا على سماع أصوات انهيار المباني من حولهم. والآن يُطلب منهم - مثل المنظمات الأخرى - الاستجابة".

وأكد كاي أن "ما نراه داخل سوريا هو في الحقيقة وضع كارثي"، في إشارة إلى آثار الزلزال.

وتابع المسؤول في لجنة الإنقاذ الدولية بالقول: "شرح المراسل السابق هناك الطقس القادم. وحتى قبل اليوم، كنا نحذر بالفعل من الرياح القارسة التي ستؤثر على عدد كبير من السكان النازحين والذين يعيشون في المخيمات المؤقتة. لم يتم تجهيز تلك الأماكن لتحمل هذا الزلزال".

وأردف بالقول: "لذا سترون اليوم أن الكثير من الأشخاص يُسحبون من الركام. أعتقد أن ما يقلقنا حقًا هو - بالنسبة لأولئك الذين بقوا على قيد الحياة - إذا ما سيكون النظام الصحي قادرًا على التعامل مع الأمر دون أن يكون مُثقلًا تمامًا".