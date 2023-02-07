استمر قرابة دقيقتين.. شاهد الآثار المدمرة لزلزال تركيا وسوريا

هز زلزال بقوة 7.8 درجة أجزاء من الشرق الأوسط مما أدى إلى مقتل الآلاف إضافة إلى إصابة أكثر من 10 آلاف شخص أيضًا في أحد أقوى الزلازل التي تهز المنطقة منذ قرابة قرن.

في تركيا، كان المنقذون يبحثون بيأس عن ناجين في مدينتي غازي عنتاب وديار بكر، في حين قال أحد المواطنين الأتراك إنهم كانوا يسمعون الأصوات من كل مكان، مؤكدًا أن الزلزال "استمر قرابة دقيقتين قبل أن يتوقف الاهتزاز".

وفي سوريا المجاورة، ضرب الزلزال مدنًا تضررت فعلًا جراء 12 عامًا من الحرب المدنية، بينما شُعر بعدد من الاهتزازات الارتدادية عبر المنطقة بما في ذلك في لبنان وقبرص.