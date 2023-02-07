تركيا وسوريا تطلبان المساعدة الدولية بعد مقتل الآلاف جراء الزلزال

تستمر عمليات البحث اليائسة عن ناجين بعد الزلزال المدمر الذي قتل حتى الآن أكثر من 3400 شخص، والرقم يستمر في الازدياد بشكل مأساوي في كل ساعة.

وأدت هزات ارتدادية إلى تعقيد جهود فرق الإنقاذ وجعل الأمور أكثر صعوبة، وسط تحذيرات في بعض المناطق من الأجواء الشتوية أو تساقط الثلوج والرياح الشديدة ودرجات الحرارة المنخفضة للغاية.

كما أن هناك طرق مسدودة وهناك أيضًا هزات ارتدادية قوية، أكثر من 130 منها وفقًا للمسؤولين الأتراك، ما يجعل الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لهم.

وبينما يسارع المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة والدعم لتركيا، فقد طلب الناس في شمال غرب سوريا من المجتمع الدولي عدم نسيانهم.