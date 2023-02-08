يُظهر مقطع فيديو طفلة صغيرة تحمي شقيقتها الصغرى بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشالهم من تحت الأنقاض في قرية صغيرة بمنطقة حارم في سوريا، التي تضررت من الزلزال.

تُدعى الطفلة التي يتحدث معها رجال الإنقاذ مريم، بينما شقيقتها الصغيرة وتدعى آلاء بحسب ما يناديها رجال الإنقاذ مستيقظة لكن لم يسمع منها أي كلمة أمام الكاميرا.

وفي مقطع فيديو آخر، تجري عملية الإنقاذ حيث ينتظر شخص ويده فوق رأسه، إنقاذ الأطفال. سمع رجال الإنقاذ وهم يقولون لمريم: "أنت قوية"، بينما كانت تقول هي لأحد المنقذين: "بس طلعني بعملك كل شي بدك أنا خدامة عندك".

في مقطع فيديو لاحق، شوهدت مريم وهي تُحمل خارج أنقاض المنزل المتهدم مع أشخاص يهتفون فرحًا بإخراجها.

قال والد الأطفال، مصطفى زهير السيد، لشبكة CNN، إن لديه 3 أطفال هم مريم وآلاء وزهير السيد.

وبحسب مجموعة “الخوذ البيضاء” والمعروفة رسميًا باسم الدفاع المدني السوري، فقد تمت عملية الإنقاذ يوم الثلاثاء حوالي 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي لسوريا.