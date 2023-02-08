تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع شيرين إبراهيم، مديرة منظمة "CARE" في تركيا، حول السباق الجاري مع الوقت للوصول إلى المزيد من الناجين تحت الأنقاض الناجمة عن الزلزال الهائل في تركيا وسوريا.

وقالت إبراهيم إنه "منذ أن ضرب الزلزال في الساعة 4:17، منذ ذلك الحين، جميعنا، جميع المقيمين في المقاطعات الجنوبية الشرقية من تركيا، التي كانت الأكثر تضررًا، وجدوا صعوبة في العودة إلى منازلهم. لقد وقعت ما يقرب من 250 هزة ارتدادية".

وأضافت أن الناس يشعرون أن "البقاء في الأماكن المفتوحة أكثر أمانًا رغم الظروف الجوية القاسية التي تحدثت عنها. نشعر جميعًا أنه من الآمن الوجود في سياراتنا طوال الليل. نحن نتوقع المزيد من الهزات الارتدادية، لذلك يعتبر ذلك أكثر أمانًا".

وأكدت إبراهيم على أهمية الوقت وأن "كل دقيقة تصنع فارقًا"، مشيرة إلى أن "هناك ما يقرب من 11 ألف مبنى انهار. مع مرور كل دقيقة، هناك أشخاص يمكن إنقاذهم من تحت الأنقاض".

وتطرقت إبراهيم إلى صعوبة الأحوال الجوية وإمكانية تأثير ذلك على قدرة المحاصرين تحت الركام على النجاة، قائلة: "مع ظروف الشتاء التي لدينا - ثلوج الأسبوع الماضي وأمطار هذا الأسبوع - يمكننا توقع أن الأشخاص لن يتمكنوا من النجاة تحت الأنقاض لفترة أطول بكثير".