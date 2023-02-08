تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع شيرين إبراهيم، مديرة منظمة "CARE" في تركيا، حول السباق الجاري مع الوقت للوصول إلى المزيد من الناجين تحت الأنقاض الناجمة عن الزلزال الهائل في تركيا وسوريا.

وقالت إبراهيم إن "حلب وإدلب كانتا الأكثر تضررًا" بالزلزال، وأضافت: "نعرفه يا كريستيان هو أن بعض البلدات الأصغر تدمرت بالكامل. لم تعد موجودة على الخريطة، ما يعتبر أمرًا عظيمًا".

وتابعت إبراهيم بالقول: "قبل هذا الزلزال، كما أشرت بالفعل، تم القضاء على البنية التحتية - المستشفيات والمدارس والطرق والمنازل".

كما أكدت أنه "في الوقت الحالي، تعد المراكز الحضرية في شمال غرب سوريا الأكثر تأثراً مقارنة بالمستوطنات غير الرسمية المنتشرة في شمال غرب سوريا. لذلك من المفهوم أن المراكز السكانية هي التي تعاني من أكبر ضرر. كانت الحالة قبل الزلزال كارثية، والآن أصبحت أكثر من ذلك بكثير".