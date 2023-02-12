طلب بالهدوء، ولحظة من الأمل اليائس، ثم هتافات تعبر عن الارتياح. تم إنقاذ امرأة من تحت الركام بعد 132 ساعة، لكن جهود البحث والإنقاذ تتحول بسرعة إلى جهد انتشال في تركيا.

فالحزن في غازي عنتاب غامر، والمشهد المليء بالأسى ينعكس عبر منطقة الزلزال الممتدة.

والأمر مماثل في شمال غرب سوريا. تقول الأمم المتحدة إن 22 شاحنة مساعدات على الأقل تمكنت أخيرًا من الوصول عبر الحدود التركية يوم السبت.

ولكن رغم وصول المساعدة الإنسانية الضرورية، إلا أن الخوذ البيضاء نفسها - التي كانت مركز جهود الإغاثة في سوريا - قالوا إنهم فقدوا الأمل في العثور على المزيد من الناجين.

ومع مرور 6 أيام، تستمر حصيلة الوفيات في الارتفاع.

فمع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أحدث حصيلة للقتلى، تبحث السلطات عن إجابات. بينما قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن المسؤولين اعتقلوا بالفعل عددًا من الأفراد يُعتقد أنهم مسؤولون عن تشييد المباني المدمرة الآن، مع استمرار تحقيق متعدد المناطق في تقديم ادعاءات الإهمال.

في هذه الأثناء، دفعت تقارير عن عمليات نهب ونشاط إجرامي بعض فرق البحث والإنقاذ الدولية إلى تعليق عملياتها في تركيا، بينما تعهد الرئيس أردوغان بتطبيق عقوبات قاسية.

ولكن بالنسبة للبعض، يتحول الشعور بالحزن إلى الغضب، مع تزايد أسئلة الآن حول ما إذا كانت الحكومة قد قامت بما يكفي للاستعداد للأسوأ.