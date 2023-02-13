أبرز الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في كلمة له على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، عن كيفية إجابته على أحد "أشبال الكرة" عند سؤاله عن إمكانية أن يصبح اليافع مثل نجم كرة القدم المصرية، محمد صلاح.

وقال السيسي ردًا على السؤال: "تقدر تعمل مسار محمد صلاح؟ تبقى زيه"، بحسب ما ذكر الرئيس المصري.

وتابع السيسي بالقول: "لو انته عايز تعمل التطور والتقدم الي عملته كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة والي عملته أي دولة أخرى تقدر، بس السياق الي تعمل هو العمل والسبق والتضحية"، مؤكدًا على ضرورة هذه الخطوات في عملية تقدم أي دولة.