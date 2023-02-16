قدّم الخبير الاقتصادي، جيفري ساكس، في مقابلة لـCNN بالعربية، نصيحة للجيل الشاب الباحث عن العمل في العالم العربي والعالم ككل، وأكد على ضرورة تحصيل العلم الجيد "لأن العالم معقد"، مشيرًا إلى أن الفرد سيحتاج إلى مهارات "من أجل مستقبله".

وأكد ساكس أن الشركات "ستبحث فقط عن الأشخاص ذوي المهارات أو الأشخاص الذين لديهم، كما تعلمون، القدرة على تحمل العمل الشاق، وهو ليس مستقبلًا".

وأضاف أيضًا: "التعليم في رأيي هو النقطة الأولى. وذلك لأننا في عصر يحركه العلم والتكنولوجيا بشكل كبير، لأن العالم معقد، ولأن الهياكل الاقتصادية القديمة معطلة بشدة، سوف تتغير، من يدري ما الذي سيحدث في المستقبل"، قبل أن يشدد على أن "امتلاك المهارات سيكون أمرًا ضروريًا من وجهة نظر الفرد أو وجهة نظر جيل".