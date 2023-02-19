بعد مضي ما يقرب من أسبوعين على وقوع الزلزال وما زال الناجون ينتشلون من تحت الأنقاض.

وتستمر عمليات الإنقاذ الاستثنائية هذه حتى يوم السبت، لكن عدد القتلى لا يزال يرتفع أيضًا، حيث تجاوز الآن 40 ألفًا في تركيا ومن بينهم نجم كرة القدم الغاني كريستيان أتسو الذي عُثر عليه ميتًا تحت أنقاض مبنى مدمر في أنطاكيا وفقًا لما ذكره وكيله.

الآن يتم إغلاق نافذة البحث عن الناجين بالطبع مع أقل من 200 عملية بحث وإنقاذ جارية حاليًا. ويتحول التركيز الآن إلى جهود الاستجابة الإنسانية مع بقاء الآلاف بلا مأوى وبحاجة إلى دعم عاجل.

في غضون ذلك، تناشد الأمم المتحدة تقديم مليار دولار كمساعدات لدعم جهود الإغاثة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الوقت قد حان لأن يقف العالم خلف تركيا، ولكن بخلاف جهود الاستجابة الإنسانية، تواجه الحكومة التركية أيضًا تحديات كبيرة في البنية التحتية، حيث تم تحديد أكثر من 90 ألف مبنى على أنها إما منهارة أو بحاجة إلى هدم فوري.

وتقول السلطات التركية إنها ألقت القبض على 120 من أصل 400 مشتبه بهم تم تحديدهم قيد التحقيق حاليًا بشأن مزاعم الإهمال في البناء، وبينما أوضحت الحكومة التزامها بإعادة بناء المناطق المتضررة في غضون عام، هناك شعور متزايد بالإحباط وحتى الغضب في تركيا، حيث يتساءل الكثيرون الآن عما إذا كانت الحكومة قد بذلت ما يكفي للاستعداد لكارثة بهذا الحجم.