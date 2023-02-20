توجه كل من النائبين التغييرين، نجاة عون صليبا وملحم خلف، المعتصمين في قاعة البرلمان اللبناني منذ شهر، إلى نواب الأمة عبر تطبيق زوم، يدعونهم للانتظام والحضور إلى البرلمان اللبناني من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.

فبحسب النائب نجاة صليبا "لا ضرورة تعلو فوق انتخاب رئيس للجمهورية".

أما النائب ملحم خلف فدعا النواب، إلى الوقوف "موقف الشرف، موقف البطولة، بوجه الخراب، بوجه الفراغ، بوجه التقاسم، لأن هذا (انتخاب رئيس الجمهورية) مسؤوليتنا، ومسؤوليتنا فقط".

وكانت عون صليبا حددت في ندائها هدفين هما:

١- تفعيل دور البرلمان من خلال الضغط لإعادة انتظام العمل البرلماني والتصدي لكل محاولات التعطيل،

٢- توسيع ساحة الاعتراض من الداخل لخارج البرلمان لمنع محاولات تطبيع الفراغ بمؤسسات الدولة.

ومن جهته خلص خلف في ندائه إلى أن على النواب إدراك أن " عدم حضورنا لاتمام هذا الاستحقاق يُعد مخالفة للدستور. وأنهّ بهذا الاستنكار نُسيء للوكالة التي أعطانا إياها الناس. وأنّ عدم حضورنا لانتخاب رئيس للجمهورية هو انتحار جماعي، هو قتل متعمّد، هو إبادة لشعب بكامله".