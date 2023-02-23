دمار وهياكل غير مستقرة.. مراسلة CNN تتجول بين حطام الزلزال في هاتاي

تجول طاقم شبكة CNN في مدينة أنطاكيا بولاية هاتاي، والتي كانت من بين أكثر الولايات تضررًا جراء الزلزال منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوعين، وكان يمكن رؤية الدمار والخراب في جميع أنحاء المدينة.

فبعض المباني كانت مدمرة ومنهارة تمامًا، في حين أن مبان أخرى كانت لا تزال واقفة لكن هياكلها غير آمنة، وهذا واقع في جميع أنحاء المدينة وخاصة بعد الهزة الارتدادية القوية التي بلغت قوتها 6.3 درجة يوم الاثنين، والتي تسببت في انهيار بعض المباني التي نجت من الزلزال الأول.

ويعيش ما لا يقل عن 900 ألف شخص حاليًا في مخيمات في جميع أنحاء المنطقة، بينما تقول الحكومة التركية إنها تهدف إلى إعادة بناء المناطق المتضررة في غضون عام، وهناك خطط جارية بالفعل لبدء بناء ما لا يقل عن 30 ألف شقة في مارس.

ولكن بمجرد النظر إلى حجم الدمار الذي حدث في أنطاكيا، وبالنظر إلى الدمار الذي حدث في جنوب شرق تركيا وجزء من شمال غرب سوريا أيضًا، فمن الصعب تخيل أنه يمكن تحقيق ذلك في غضون عام.

وهناك ضغوط وتساؤلات متزايدة الآن على الحكومة التركية حول ما إذا كان قد تم القيام بما يكفي للاستعداد لكارثة بهذا الحجم.