للمرة الأولى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 30 عامًا، زار وزير خارجية سعودي أوكرانيا.

ونشر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو له وهو يقابل الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وقال زيلينسكي: "هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى أوكرانيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية. أتوقع أنها ستوفر دفعة جديدة لتكثيف حوار المنفعة المتبادلة".

وأضاف زيلينسكي: "أشكركم على دعم السلام في أوكرانيا وسيادتنا ووحدة أراضينا! هذا مهم جدًا لنا ولمجتمعنا".

اتبعت المملكة العربية السعودية مسارًا محايدًا في الصراع، كما توسطت في عملية تبادل أسرى العام الماضي، تم فيها إطلاق سراح مواطنين أمريكيين وخمسة بريطانيين من الاعتقال الروسي.