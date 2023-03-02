يواجه وزير المالية الإسرائيلي ، بتسلإيل سموتريتش، ردود فعل عنيفة بعد أن قال إن بلدة حوارة بالضفة الغربية "بحاجة إلى محو" رداً على مقتل مواطنين إسرائيليين.

وقال سموتريتش، بعد طرح سؤال عليه عن سبب إعجابه بتغريدة مضمونها أن بلدة حُوّارة يجب أن تُمحى، إنه يعتقد "أن قرية حُوّارة يجب أن تُمحى، وأعتقد أن دولة إسرائيل بحاجة لفعل ذلك وليس على الناس العاديين القيام بذلك لا قدر الله"، على حد تعبيره.

وتسببت هذه التعليقات في ضجة كبيرة لأنه دعا حرفيًا الحكومة الإسرائيلية والجيش إلى محو البلدة الفلسطينية.

كما دعا المحامي العام بالفعل شرطة إسرائيل إلى التحقيق في عضو آخر بالبرلمان قام بتعليقات مشابهة، وهناك الآن الكثير من الدعوات للتحقيق في وزير المالية بسبب هذه التعليقات المحرضّة كذلك.