نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي الأردني، الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 مارس/ آذار المقبل.

وكتبت الملكة رانيا في منشورها: "بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار... الله يوفقك وينور دربك".

وأضافت الملكة رانيا: "شكراً للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب".