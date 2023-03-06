سيدات الأعمال العربيات الأكثر نفوذًا في عام 2023..من هن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت مجلة "فوربس" قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لهذا العام، لتشمل 104 نساء من 27 جنسية، يعملن في 27 قطاعًا مختلفًا. وسجلت دولة الإمارات أكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال، تلتها مصر بـ12، ثم السعودية بـ11، والكويت بـ8، وبعدها لبنان، وقطر، وسلطنة عُمان بـ 6 مشاركات لكل منها.

وتصدرّت هناء الرستماني الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبو ظبي الأول المركز الأول، ضمن قائمة سيدات الأعمال العربيات الأكثر نفوذًا في عام 2023، بينما تبوأت رجاء عيسى القرق، المديرة الإدارية ورئيسة مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق المركز الثاني، تلتها في المركز الثالث لبنى العليان، رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، وبعدها في المركز الرابع شيخة خالد البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني. وفي المركز الخامس وضحة أحمد الخطيب، الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية.



ونعرض لكم في الفيديو أعلاه نظرة على تصنيف سيدات الأعمال العربيات بحسب قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2023.