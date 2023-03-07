لأول مرة منذ بداية الحرب الأهلية في اليمن، وصلت سفينة تجارية في ميناء الحديدة اليمني وسط مناشدة أممية بمساعدة اليمن، حيث تم السماح بتفريغ سفينة تحمل أكثر من مجرد الضروريات الإنسانية هناك.

وهي علامة على السلام الهش بوساطة الأمم المتحدة العام الماضي بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية الذي لا يزال مستمرًا إلى حد كبير، على الرغم من أن أيا من الجانبين لم يجدد الاتفاق عندما انتهى في أكتوبر.

قالت الحكومة اليمنية إن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة وتقوية المفاوضات بين الجانبين اللذين كانا يخوضان حربًا أهلية منذ أواخر 2014.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش: "استؤنفت الرحلات الجوية المدنية من صنعاء ووصلت الإمدادات الحيوية عبر ميناء الحديدة. لكن الاقتصاد يواجه صعوبات هائلة والخدمات الأساسية معرضة للانهيار والاحتياجات الإنسانية مستمرة في الازدياد في حين أن الوصول مقيد والتمويل شحيح بشكل دائم".