شاهد.. لحظة عقد قران الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن

أقيمت مراسم عقد قران الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في العاصمة عمّان، الأحد، وسط لحظات مؤثرة للمناسبة الملكية.

في البداية، ألقى إمام الحضرة الهاشمية، الشيخ أحمد الخلايلة، كلمة معبرة عن الأميرة إيمان، وصفها بأنها "غالية أبي الحسين ومهجة فؤاده وريحانة أم الحسين وقرة عين أخيها الحسين... وابنة الأردن الأغلى تزف عروسا لمن اختاره قلبها".

وحضر مراسم عقد القران أفراد الأسرة الملكية، وخطيبة ولي العهد رجوة آل سيف، وعدد من الضيوف العرب، منهم نجل ولي العهد البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وقرينة الرئيس المصري انتصار السيسي وابنته آية السيسي.

إلى جانب حضور رئيس العمل التطوعي في الكويت الشيخة أمثال الأحمد الصباح، والشيخة عالية الجابر الصباح ابنة محمد الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي السابق، والشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

خُطبت الأميرة إيمان إلى جميل ألكساندر ترميوتس، في 5 يوليو/ تموز 2022.

وجميل شاب من أصول يونانية ولد في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، في 1994. يحمل جميل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة.