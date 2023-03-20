قبل عشرين عامًا، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حربا في العراق، وانتصروا في معركة العراق القصيرة، لكن الحرب التي أعقبت ذلك في العراق كانت طويلة وصعبة.

بعد عامين من الغزو، اندلعت التوترات الطائفية بين الأغلبية الشيعية والأقلية العربية السنية التي كانت مهيمنة سابقًا في حرب أهلية، واشتد القتل، ولم يهدأ العنف إلا بعد أن دفعت الولايات المتحدة المزيد من القوات إلى العراق عام 2007.

في أغسطس 2010، تركت آخر القوات القتالية الأمريكية العراق، مخلفة وراءها نظامًا ديمقراطيًا هشًا وفاسدًا تمزقه بشدة التوترات الطائفية.

وفي عام 2019، شهدت بغداد احتجاجات حاشدة ضد الفساد والطائفية والظروف المعيشية السيئة. ولكن مثل حركات الاحتجاج في جميع أنحاء المنطقة، تم سحقها أيضًا.

ومع تلاشي الغزو والاحتلال الأمريكي في التاريخ، تلعب إيران المجاورة دورًا أكبر من أي وقت مضى في شؤون البلاد، ولا تزال المشاكل القديمة والفساد والبنية التحتية المختلة والبطالة دون حل حتى الآن.