تسبب وزير المالية الإسرائيلي القومي في عاصفة نارية دولية بعد أن أنكر وجود الشعب والأمة الفلسطينية. وقد أدانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس تصريحاته التي أثارت أيضًا انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تأتي مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

التعليقات كانت يوم الأحد، قبل أيام قليلة، بينما كان بتسلئيل سموتريتش في باريس، أثناء حديث له في حفل تذكاري لناشط يميني معروف.

ما كان يزعمه سموتريتش بشكل أساسي هو أن فكرة الهوية الفلسطينية، أو الشعب الفلسطيني، تم اختراعها في القرن الماضي على وجه التحديد كرد فعل للحركة الصهيونية وعلى حركة الشعب اليهودي الراغب في تأسيس دولة إسرائيل، بحجة أنه لا توجد ثقافة فلسطينية أو تاريخ أو أي شيء من هذا القبيل.

حصلت هذه التعليقات على انتقادات سريعة للغاية، ليس فقط من السلطة الفلسطينية، ولكن أيضًا من الأوروبيين والأردنيين والمصريين والإماراتيين، بجانب الأمريكيين الذين تحدثوا ضد هذه التعليقات، حيث قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن هذه الأنواع من التعليقات لا تساعد على الإطلاق في تهدئة التوترات على الأرض.

ومن المفارقات أنه في نفس اليوم الذي كان فيه سموتريتش يدلي بهذه التعليقات، اجتمع أعضاء من الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية إلى جانب الأمريكيين والمصريين والأردنيين في شرم الشيخ في قمة فريدة من نوعها، الثانية من نوعها، كجزء من محاولة تهدئة الوضع على الأرض.