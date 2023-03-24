كشف جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، كيفية اتخاذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار الرد على غارة استهدفت قاعدة جوية أمريكية في سوريا، مؤكدًا أنه "تلقى توصيات من قادة وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات حول ما قد تبدو عليه خيارات الرد".

وقال كيربي في مقابلة مع CNN: "أجرى (يادن) نقاشًا مع فريق الأمن القومي الخاص به في طريقه إلى هنا إلى أوتاوا في أعقاب غارة الطائرات بدون طيار على قاعدتنا في سوريا وتلقى توصيات من قادة وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات حول ما قد تبدو عليه خيارات الرد. لقد اتخذ قرارًا بعد وقت قصير من تلك المناقشة للسماح بتنفيذ هذه الضربات ضد هذه الأهداف المحددة".