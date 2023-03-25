عقّب فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS بشبكة CNN على التطورات الأخيرة ومهاجمة منشآت تضم جنودًا أمريكيين بواسطة طائرات بدون طيار يشتبه أنها مدعومة من إيران في سوريا، مؤكدا أن ذلك يجعله "قلقًا للغاية" بشأن تصعيد التوترات مع طهران.

وأوضح زكريا: "الوضع خطير للغاية، وذلك على حد كبير بسبب أن الولايات المتحدة وإيران تمران بأسواء مرحلة علاقات منذ عقود، ولننظر إلى الأمر من ناحية تاريخية، إذا رجعنا فقط 6 أو 7 أعوام وآخر سنوات إدارة الرئيس أوباما وحتى العام الأول بولاية ترامب كانت إيران في الحقيقة تساعد الولايات المتحدة على محاربة داعش في العراق وكانت إيران ترسل ميليشياتها للقيام بذلك.."

وتابع قائلا: "كانت (إيران) تنصاع لحدود الاتفاق النووي وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في حوار معها بعدها انسحب ترامب من الاتفاق لترى إيران نفسها الآن في محشورة بصندوق فاقتصادها يُعصر وهي تبحث عن سبل لتظهر أن لها نوع من القدرة وهذه القدرة بصورة كبيرة هي لخلق مشاكل، فهي تطلق المزيد من هذه الميليشيات والتي ليس لها سيطرة تامة على بعضها.."

وأضاف: "إيران ليس لديها أي مكاسب من تهدئة الأوضاع، والولايات المتحدة الأمريكية وبصورة مبررة عليها الرد عندما تتعرض قواتها للتهديد، وعند وضع هذه الأمور كلها مع بعض فإن الأمر يصبح برميل بارود".