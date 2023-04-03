(CNN)-- قام رجل بإلقاء لبن على فتاتين في إيران لعدم ارتدائهما للحجاب وذلك في متجر في مدينة شنديز، الخميس، بحسب مقطع فيديو وتقرير نشرتهما وكالة أنباء ميزان الإيرانية شبه الرسمية.

ويُظهر الفيديو "الصامت" رجلاً مجهولاً يقترب من إحدى الفتاتين ويتحدث إليها قبل أن يشرع في أخذ وعاء من اللبن من المتجر وإلقائه ليضرب كلتا الفتاتين بالرأس، ويبدو أن الفيديو يظهر أحد الموظفين وهو يقوم بإخراج المشتبه به من المتجر.

ويشار إلى أن شبكة CNN غير قادرة على التحقق مما قيل مباشرة قبل المواجهة.

وذكرت وكالة ميزان أنه تم توقيف الفتاتين بعد صدور مذكرة توقيف بتهمة عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وقال مسؤولون إيرانيون إنه تم القبض على المشتبه به لزعزعة النظام.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، خلال مؤتمر إنه إذا لم يكن لدى المرء إيمان قوي بالحجاب لأي سبب من الأسباب، فإن الالتزام باتباع القانون لا يزال هو الذي يخلق مجتمعًا شرعيًا، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.