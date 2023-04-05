تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية التي تسيطر عليها الحكومة عن حملة جديدة على النساء اللواتي لا يرتدين غطاء الرأس بشكل صحيح، بينما صدرت أوامر للجامعات بحظر النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.

وقبل أيام فقط، ظهرت صور لقذف اللبن على فتاتين لإظهار شعرهما في الأماكن العامة، وذلك في انتهاك لقواعد النظام الصارمة فيما يخص لباس النساء.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، هناك تحقيق مستمر في هذا الحادث الذي وقع يوم الخميس، في حين أن المشتبه به الذكر - الذي شوهد وهو يلقي اللبن على الشابتين - يواجه الآن إمكانية الاعتقال بتهمة الإخلال بالنظام العام.

من جانبه، شدد رئيس القضاء الإيراني، السبت، على أن المرأة التي لا ترتدي الحجاب ستتم ملاحقتها "دون رحمة".

في غضون ذلك، أمرت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية، يوم الإثنين، الجامعات ومراكز التعليم العالي بحظر الخدمات المقدمة إلى النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب، وفقًا لوسائل الإعلام الموالية للدولة.

ولأكثر من ستة أشهر منذ وفاة مهسا أميني في سبتمبر، قامت النساء في جميع أنحاء البلاد بخلع حجابهن الإلزامي في إظهار للمعارضة ضد قيود النظام الصارمة على حقوق المرأة وتضامنًا مع المتظاهرين الذين يطالبون الآن بتغيير النظام.

ومع أن الاحتجاجات تباطأت إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لا تزال مستمرة في أجزاء من البلاد وما زلنا نرى صورًا ومقاطع فيديو لنساء في جميع أنحاء البلاد يتحدين النظام بشجاعة.