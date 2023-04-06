قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إنه "لا يصدق" التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، والذي قال فيه إن قوات الأمن الإسرائيلية "يجب أن تعمل على إعادة النظام" في المسجد الأقصى وأن "إسرائيل تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن".

وقال زكي في مقابلة مع مذيعة CNN: "أعتقد أن الأمر عكس ذلك تمامًا”، على حد تعبيره."

وأشار زكي إلى أن "الحكومة الإسرائيلية عازمة على تأجيج الوضع. كلما كانت لديها مشاكل في المشهد الداخلي ينعكس ذلك مباشرة على الفلسطينيين وهذا بالضبط ما يحدث الآن".

وتابع بالقول: "كان بإمكاننا توقع هذه المواجهات قبل رمضان بأسابيع عديدة. كان الوضع بهذا السوء ولا يزال بهذا السوء"، مضيفًا: "لذلك، مهما قال رئيس الحكومة، اعذروني، لا نصدق أيًا من هذه الكلمات. لا يحتاجون إلى ذريعة لاقتحام المسجد الاقصى".