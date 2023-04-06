اقتحمت الشرطة الإسرائيلية واحدًا من أكثر المواقع قدسية للمسلمين- ليس مرة وإنما مرتين، الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الانترنت المشهد داخل المسجد الأقصى خلال المداهمة الثانية، حيث أطلق ضباط إسرائيليون مسلحون قنابل صوتية وأمرت المصلين بالخروج على الفور.

وقالت الشرطة في بيان إن عشرات الأحداث رشقوا ألعابًا نارية وحجارة وحاولوا التحصن داخل المسجد، وأن قوات الأمن ساعدت المصلين في الخروج.

وقال المنسق الخاص للولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط إنه مذهول من الاشتباكات والاعتقالات لقرابة 350 شخصًا، وهي إجراءات أثارت أيضًا انتقادات واسعة من أرجاء العالم العربي والإسلامي.

من جانبه، دعا الأردن إلى عقد اجتماع استثنائي لجامعة الدول العربية.