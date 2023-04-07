قال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل في تصعيد كبير يأتي وسط توترات إقليمية بسبب مداهمات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس.

وأظهرت لقطات من داخل المسجد الشرطة الإسرائيلية وهي تقوم بضرب المصلين بالهراوات وأعقاب البنادق.

ووجهت إسرائيل أصابع الاتهام بشأن الصواريخ التي أُطلقت من لبنان، إلى جماعة فلسطينية، ولا تعتقد أن حزب الله اللبناني هو المسؤول.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتماع لمجلس وزرائه متوعدًا بالرد.

وفي تقرير هداس غولد مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.