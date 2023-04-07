قصفت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية أهدافا إضافية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، بما في ذلك مدخل مجمع تحت الأرض يستخدم لتصنيع الأسلحة، وثلاثة مواقع إضافية لتصنيع الأسلحة ونفق تابع لمنظمة حماس الإرهابية وفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن “هذه الضربة تضر بشكل كبير بالقدرات وتمنع المزيد من قدرات حيازة الأسلحة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة“.

“الجيش الإسرائيلي يحمل منظمة حماس الإرهابية المسؤولية عن جميع الأنشطة الإرهابية التي تنطلق من قطاع غزة وستواجه عواقب الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل“.

فيما أدانت حركة حماس الضربات الإسرائيلية على كل من لبنان وقطاع غزة.